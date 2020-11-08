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Китай первым вывел на орбиту спутник 6G

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами после запуска ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Фото : Кадр из видео8 ноября 2020, 16:07

Китай запустил в космос первый в мире тестовый спутник сети 6G. Он должен продемонстрировать, насколько хорошо работает экспериментальная технология сети шестого поколения, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами после запуска ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Известно, что экспериментальный аппарат 6G был разработан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и компанией Beijing MinoSpace Technology.

Технология предполагает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.


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