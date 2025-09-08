Китай запустил ракету и вывел три спутника на орбиту
Как пишет газета China Daily, ракету разработала компания Beijing Galactic Energy. Ее президент Лю Цзяньшэ, выпускник Цзилиньского университета, выступил техническим руководителем и главным командиром модели.
Отмечается, что эта ракета считается одной из наиболее экономичных и конкурентоспособных среди малых носителей на мировом рынке коммерческих запусков.
"Мы продолжим совершенствовать ракеты серии "Церера", улучшать контроль качества продукции и повышать возможности для многократных запусков, чтобы способствовать развитию коммерческой космической отрасли Китая", – заявил президент Beijing Galactic Energy и выпускник Цзилиньского университета Лю Цзяньшэ.
Galactic Energy, a private rocket maker in Beijing, launched its Ceres 1 rocket on Friday evening, sending three satellites into orbit.— China Daily (@ChinaDaily) September 6, 2025
The rocket lifted off at 7:39 pm from the Jiuquan Satellite Launch Center in the Inner Mongolia autonomous region and placed the satellites in… pic.twitter.com/yPOW3FiiP0
Ранее Китай заявил о прорыве в разработке сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс.