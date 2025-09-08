#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Мир

Китай запустил ракету и вывел три спутника на орбиту

запуск ракеты в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 21:16 Фото: wikipedia
С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустили ракету-носителя "Цзилиньский университет – Церера-1 (Яо-15)", выведя на орбиту три спутника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета China Daily, ракету разработала компания Beijing Galactic Energy. Ее президент Лю Цзяньшэ, выпускник Цзилиньского университета, выступил техническим руководителем и главным командиром модели.

Отмечается, что эта ракета считается одной из наиболее экономичных и конкурентоспособных среди малых носителей на мировом рынке коммерческих запусков.

"Мы продолжим совершенствовать ракеты серии "Церера", улучшать контроль качества продукции и повышать возможности для многократных запусков, чтобы способствовать развитию коммерческой космической отрасли Китая", – заявил президент Beijing Galactic Energy и выпускник Цзилиньского университета Лю Цзяньшэ.

Ранее Китай заявил о прорыве в разработке сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Созданы микророботы, которые способны заменить инъекции
Мир
22:14, Сегодня
Созданы микророботы, которые способны заменить инъекции
Американская медсестра спасла захмелевшего детеныша енота
Мир
22:10, Сегодня
Американская медсестра спасла захмелевшего детеныша енота
Турист ради фотографии оказался в пасти крокодила на территории отеля в Мексике
Мир
20:59, Сегодня
Турист ради фотографии оказался в пасти крокодила на территории отеля в Мексике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: