Мелания Трамп собирается подать на развод
Бывшая помощницы супруги президента США рассказала СМИ, что это был "деловой брак" в Белом доме они жили в разных комнатах.
Фото : zimbio.com8 ноября 2020, 21:14
Мелания Трамп в ближайшее время собирается подать на развод с Дональдом Трампом, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.
По словам источника издания, Мелания буквально "считает минуты до развода".
По словам бывшей помощницы Мелании Трамп Стефани Волкофф, у президента США и его жены был "деловой брак", а в Белом доме они даже жили в разных комнатах.
Мелания и Дональд Трамп в браке уже 15 лет. У них есть общий 14-летний сын Бэррон.
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