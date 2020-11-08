Мелания Трамп собирается подать на развод

Бывшая помощницы супруги президента США рассказала СМИ, что это был "деловой брак" в Белом доме они жили в разных комнатах.

Мелания Трамп в ближайшее время собирается подать на развод с Дональдом Трампом, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

По словам источника издания, Мелания буквально "считает минуты до развода".

По словам бывшей помощницы Мелании Трамп Стефани Волкофф, у президента США и его жены был "деловой брак", а в Белом доме они даже жили в разных комнатах.

Мелания и Дональд Трамп в браке уже 15 лет. У них есть общий 14-летний сын Бэррон.

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