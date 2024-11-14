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Мелания Трамп не планирует постоянно жить в Белом доме из-за сына

Мелания Трамп , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 22:39 Фото: Instagram/ melaniatrump
Супруга избранного президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, предположительно, не будет постоянно проживать в Белом доме во время второго срока мужа, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, она планирует проводить больше времени с сыном Бэрроном.

После победы Трампа на выборах 2016 года Мелания также отложила свой переезд в Вашингтон, чтобы Бэррон, которому тогда было 10 лет, смог закончить учебный год. Сейчас 18-летний Бэррон учится в Нью-Йоркском университете, что побудило Меланию вновь сосредоточиться на его поддержке.

Кроме того, как отмечает CNN, это решение может быть связано с желанием Мелании сохранить свою независимость и привычный уклад жизни. Основное время она планирует проводить в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где остается большая часть ее друзей и знакомых. При этом Мелания будет сопровождать мужа на ключевых официальных мероприятиях и поддерживать свои инициативы в роли первой леди.

Одним из первых официальных шагов после второй победы Дональда Трампа на выборах стало решение Мелании пропустить традиционную встречу с уходящей первой леди Джилл Байден в Белом доме. По словам представителей команды Трампа, Мелания занята продвижением своей книги.

Ранее Трамп встретился с пока еще действующим главой страны Джо Байденом. В ходе встречи, которая происходила в Белом доме, политики обсудили процесс передачи власти.

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