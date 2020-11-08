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Отель на Мальдивах предлагает неограниченное проживание на весь год

Единожды оплатив свое пребывание в отеле, гости получат бунгало, бесплатные завтраки и трансфер от аэропорта.

Фото : Anantara Veli Maldives8 ноября 2020, 21:51

Из-за пандемии и оттока туристов отель Anantara Veli Maldives предложил гостям неограниченное проживание в течение 2021 года, передает zakon.kz со ссылкой на сайт отеля.

Услуга стоит 30 тыс. долларов. За эту сумму отель предлагает неограниченное проживание в собственном бунгало над водой, бесплатные завтраки и трансфер от аэропорта, а также скидки на спа-процедуры. Свое предложение Anantara Veli Maldives назвал “Неограниченное пребывание в раю”, указывается на сайте отеля.

Уточняется, что пакет рассчитан на весь 2021 год и предполагает, что, заплатив 30 тыс. долларов, туристы могут остановиться в собственном бунгало над водой неограниченное количество дней в течение следующего года. Отель акцентирует, что сумма уже включает все налоги и сборы.

Помимо проживания, в пакет входит ежедневный бесплатный завтрак для двоих, неограниченный трансфер от аэропорта Мале, а также 25% скидка на питание и спа-процедуры. Предложением можно воспользоваться до 30 ноября, - говорится на сайте отеля.


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