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В японском отеле зелень и овощи для завтрака выращивают в чемоданах гостей

Отель, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 08:41 Фото: Instagram/hotelniwa
Японский отель выращивает мяту и баклажаны в чемоданах постояльцев, а потом подает их на завтрак гостям, сообщает Zakon.kz.

Вообще Hotel Niwa Tokyo уже давно вменил в практику высаживать овощи и зелень на крыше. При этом в качестве удобрений там использовали листья из сада при отеле. Но администрация отеля не остановилась на этом и перешла на следующий уровень. Они решили смастерить грядки из чемоданов, чтобы огород получился компактным, аккуратным и эстетичным.

Отель, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 08:41

Фото: Instagram/hotelniwa

Как поясняет менеджмент, туристы забывают или оставляют намеренно в среднем по два чемодана в месяц. Какое-то время они хранятся, а дальше превращаются в мусор. Утилизация одного чемодана обходилась им примерно в одну тыс. йен. В тенге это составляет чуть меньше трех тысяч.

Отель, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 08:41

Фото: Instagram/hotelniwa

Теперь отель пускает ненужные вещи в дело, а выращенные овощи и зелень использует при приготовлении завтраков.

Отель, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 08:41

Фото: Instagram/hotelniwa

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