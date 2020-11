Ученые опасаются новой пандемии из-за смертельного вируса

Миру угрожает вспышка нового смертельного заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

Об этом предупреждают американские ученые, которые провели ряд исследований, пишет PNASNews.

Они обнаружили рост заражения вирусом Нипах, передающимся от летучих мышей человеку, и считают, что он может вылиться во вспышку нового смертельного заболевания.

Болезнь передается людям, которые съели фрукты со слюной зараженного животного.

По словам специалистов, в последнее время чаще выявлять вирус Нипах стали в Бангладеше и Индии, где ежегодно есть заразившиеся инфекцией. Однако ученые не исключают, что вирус может мутировать и распространиться за пределы Южной Азии.

