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Наука и технологии

Китайские ученые резко обнаружили два новых смертельно опасных вируса

Транпорт в Китае, люди в масках, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 03:59 Фото: pexels
Ученые из Китайского института контроля эндемических заболеваний провинции Юньнань выявили два новых вируса у летучих мышей, которые генетически близки к опасным для человека вирусам Нипах и Хендра, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале PLOS Pathogens. В нем говорится, что эти патогены могут вызывать тяжелое воспаление головного мозга и респираторные заболевания.

Четыре года специалисты исследовали почки 142 летучих мышей десяти видов, собранных в пяти районах Юньнань. С помощью методов высокопроизводительного секвенирования ДНК ученые обнаружили 22 вируса, из которых 20 ранее не были известны науке.

Особую тревогу вызвали два новых вируса из рода Henipavirus – того же, что включает вирусы Нипах и Хендра, известные своей высокой смертностью среди людей.

Обнаруженные вирусы найдены у плодоядных летучих мышей, обитающих вблизи фруктовых садов, рядом с человеческими поселениями. Поскольку вирусы этого рода могут передаваться через мочу, исследователи предупреждают о потенциальной опасности заражения через загрязненные плоды.

Кроме вирусов, ученые также выявили новый вид простейших – Klossiella yunnanensis, и две бактериальные разновидности, одна из которых ранее не была известна и получила название Flavobacterium yunnanensis.

Авторы подчеркивают, что работа расширяет представление о возможных зоо-угрозах, особенно в районах, где животные обитают рядом с людьми.

Ранее были названы виды рака, которые может вызвать употребление алкоголя. 

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Аксинья Титова
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