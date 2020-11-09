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В Казахстане зафиксирован резкий взлет заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрированы 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото : zakon.kz.9 ноября 2020, 08:00

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 116 772 случая, из них:

в городе Алматы - 14966(+26),
в городе Нур-Султан - 14867(+29),
в ВКО - 12050 (+254),
в Атырауской области - 11359(+4),
в Карагандинской области - 10711(+16),
в ЗКО - 7274(+45),
в городе Шымкент - 5266(+3),
в Алматинской области - 5238(+13),
в СКО - 4730(+42),
в Павлодарской области - 4688(+61),
в Жамбылской области - 4220(+4),
в Акмолинской области - 4015(+42),
в Костанайской области - 3925(+60),
в Туркестанской области - 3425(+2),
в Мангистауской области - 3408(+0),
в Актюбинской области - 3368(+9),
в Кызылординской области - 3262(+0).

В Казахстане 175 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Алматы - 6,
в Акмолинской области - 15,
в Алматинской области - 5,
в Атырауской области - 10,
в ВКО - 72,
в ЗКО - 15,
в Карагандинской области - 18,
в Павлодарской области - 34.

Всего в стране выздоровели – 107 843 человека от COVID-19.


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