В Казахстане зафиксирован резкий взлет заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрированы 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 116 772 случая, из них:

в городе Алматы - 14966(+26),

в городе Нур-Султан - 14867(+29),

в ВКО - 12050 (+254),

в Атырауской области - 11359(+4),

в Карагандинской области - 10711(+16),

в ЗКО - 7274(+45),

в городе Шымкент - 5266(+3),

в Алматинской области - 5238(+13),

в СКО - 4730(+42),

в Павлодарской области - 4688(+61),

в Жамбылской области - 4220(+4),

в Акмолинской области - 4015(+42),

в Костанайской области - 3925(+60),

в Туркестанской области - 3425(+2),

в Мангистауской области - 3408(+0),

в Актюбинской области - 3368(+9),

в Кызылординской области - 3262(+0).

В Казахстане 175 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Алматы - 6,

в Акмолинской области - 15,

в Алматинской области - 5,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 72,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 18,

в Павлодарской области - 34.

Всего в стране выздоровели – 107 843 человека от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!