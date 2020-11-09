В нескольких районах Алматы временно отключат холодную воду
Холодную воду отключат с 22:00 девятого ноября до 7:00 десятого ноября.
Фото : zakon.kz.9 ноября 2020, 08:42
Временные ограничения необходимы для подключения нового водопровода к магистральным сетям водоснабжения, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.
Холодную воду отключат с 22:00 девятого ноября до 7:00 десятого ноября в контурах улиц:
Байзакова – река Большая Алматинка – Райымбека – Толе би;
Райымбека – Кудерина – Бродского – Фёдорова;
а также вдоль улиц Немировича-Данченко и Фадеева.
Не исключено, что после завершения реконструкционных работ на некоторых участках могут возникнуть кратковременные перебои с водоснабжением, связанные с регулировкой давления воды в сетях, - предупредили в коммунальной компании.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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