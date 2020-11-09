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В нескольких районах Алматы временно отключат холодную воду

Холодную воду отключат с 22:00 девятого ноября до 7:00 десятого ноября.

Фото : zakon.kz.9 ноября 2020, 08:42

Временные ограничения необходимы для подключения нового водопровода к магистральным сетям водоснабжения, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Холодную воду отключат с 22:00 девятого ноября до 7:00 десятого ноября в контурах улиц:

Байзакова – река Большая Алматинка – Райымбека – Толе би;
Райымбека – Кудерина – Бродского – Фёдорова;
а также вдоль улиц Немировича-Данченко и Фадеева.

Не исключено, что после завершения реконструкционных работ на некоторых участках могут возникнуть кратковременные перебои с водоснабжением, связанные с регулировкой давления воды в сетях, - предупредили в коммунальной компании.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.


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