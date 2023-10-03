В одном из районов Алматы временно отключат холодную воду

В Бостандыкском районе Алматы 5 октября временно отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

C 8:00 до 20:00 будет приостановлено водоснабжение в контуре улиц:

Малахова – Розыбакиева – Аль-Фараби – А. Кекилбайулы.



Как отметили в ГКП "Алматы су", временное отключение связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения.

Ранее стало известно, что пересмотреть нормы потребления воды и тарифы на нее могут в Алматы.