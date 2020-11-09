Чем занимается Алматинская база тыла Вооруженных Сил

Создание баз тыла в современном Казахстане началось с момента обретения нашей страной Независимости.

День образования отмечает Алматинская база тыла Вооруженных Сил Казахстана. Командир войсковой части 29219 подполковник Асылхан Байыров в интервью корреспонденту zakon.kz рассказал, какие функции сейчас, в мирное время, выполняет база тыла.

- Если оглянуться в историю, то какую роль Алматинская база тыла Вооруженных Сил сыграла в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов?

- Алматинская база тыла была сформирована в Алма-Ате в 1938 году как склад горючего для Красной Армии. Поводом для этого, вероятнее всего, стало близкое начало Второй мировой войны. Руководство СССР в то время приняло решение о создании запаса горюче-смазочных материалов для обеспечения боевых действий. В годы Великой Отечественной войны строительство склада было завершено и началось полномасштабное обеспечение войск горюче-смазочными материалами. Военнослужащие и рабочие склада выполняли важнейшие задачи и неоднократно тогда поощрялись.

- Алматинская база тыла была единственной в Казахстане в Советское время?

- В составе Вооруженных сил СССР состояли воинские части различных видов и родов войск, в том числе железнодорожных, инженерных, автомобильных, медицинских и так далее, в составе которых были склады горючего, продовольствия, как таковых баз тыла в Советское время не существовало. Каждая воинская часть занималась обеспечением по своим направлениям.

- Сколько баз тыла сейчас действует в Вооруженных силах РК в настоящее время?

- Создание баз тыла в современном Казахстане началось с момента обретения нашей страной Независимости. В настоящее время по всему Казахстану имеются базы тыла центрального, регионального подчинения, все они выполняют задачи по материально-техническому обеспечению войск.

- Насколько база тыла - секретный объект? Проходят ли службу на базе тыла солдаты-срочники, или только проверенные контрактники?

- Все воинские части являются режимными объектами, командования частей ведут определенную работу по нераспространению информации об отдельных направлениях деятельности. Объекты базы тыла оборудованы современными техническими средствами для охраны, выполняют мероприятия по предупреждению различных нападений на часть. Службу у нас несут подготовленные в профессиональном отношении офицеры и военнослужащие-контрактники, каждый из которых является высококлассным специалистом в своем направлении.

- Какие меры предосторожности соблюдаются на базе тыла в связи с карантином для недопущения распространения коронавируса?

- Безусловно, у нас предпринимается ряд мероприятий для недопущения распространения коронавируса, согласно требованиям санитарных врачей. Это ношение масок, наличие дезинфекционного тоннеля на контрольно-пропускном пункте, обработка рук дезинфицирующими средствами, ежедневная влажная уборка помещений. На основании распоряжений вышестоящих штабов личный состав частично был переведен на дистанционную форму работы. Благодаря таким мерам среди личного состава части случаев заражения коронавирусом не было. Специалисты нашего ветеринарно-эпизоотического центра производили обработку дезинфицирующими средствами всех воинских частей Алматинского и Семейского гарнизонов.

- Для чего нужна база тыла? Какие задачи она решает в мирное время?

- База тыла – это четко отлаженный механизм, обеспечивающий войска всем необходимым для поддержания боевой готовности и боеспособности частей Вооруженных Сил Республики Казахстан. Мы выполняем такие задачи, как своевременное и бесперебойное обеспечение воинских частей необходимыми материально-техническими средствами, это – горюче-смазочные материалы, вещевое имущество, продовольствие и имущество противопожарной защиты. Помимо этого, специалисты химмотологического отдела проводят проверку качества ГСМ, поступающих в войска, а специалисты ветеринарно-эпизоотического центра осуществляют проверку еды, которой питаются военнослужащие. Во всех частях есть столовые, и мы проверяем, как выполняют договорные обязательства поставщики питания, качественное ли оно. Кроме того, проводится ветеринарное обслуживание (лечебно-профилактические мероприятия) служебных животных.

- Что находится в составе базы?

- В составе базы имеются химмотологический и ветеринарно-эпизоотические центры, лаборатория по проверке качества вещевого имущества и горюче-смазочных материалов, основными задачами которые являются организация и проверка качества питания воинских частей и учреждений, осуществления ветеринарно-санитарного надзора за обеспечением войск продовольствием и фуражом, а также ветеринарного обслуживания служебных животных. В составе базы также имеются филиалы в городах Семей, Нур-Султан, Тараз и Актау, которые занимаются проведением анализа качества ГСМ, питания и ветеринарно-эпизоотическими мероприятиями. Не стоит забывать и о филиале в поселке Жетыген Илийского района Алматинской области, в котором также осуществляется хранение материальных средств – продовольственных и вещевых имуществ.

- Каким образом база тыла принимает участие в учениях? Какую функцию и роль она там выполняет?

- База тыла постоянно принимает участие в проводимых Министерством обороны учениях и выполняет обеспечение материально-техническими средствами. Из крайних учений хотелось бы выделить "Батыс", проведенное на полигоне в Мангистауской области, где наша база заняла 2 место среди частей материально-технического обеспечения. Также в 2019 году принимали участие в стратегическом командно-штабном учении "Айбалта" в Алматинской области, где базой были развернуты полевые склады, склады горючего, полевая баня, полевая ветеринарная лаборатория, полевая швейная мастерская и полевой хлебозавод.

Альберт Ахметов

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