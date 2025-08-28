28 августа в Казахстане отмечают День специалистов Тыла Вооруженных сил

28 августа в Казахстане отмечают профессиональный праздник специалисты Тыла Вооруженных сил – людей, на чьих плечах лежит всестороннее обеспечение армии, сообщает Zakon.kz.

Именно 28 августа 1992 года был создан централизованный орган военного управления, который отвечает за снабжение войск вооружением, горюче-смазочными материалами, восстановление техники, строительство объектов и обслуживание инфраструктуры.

Сегодня Тыл Вооруженных сил РК – это современный и высокотехнологичный механизм. За последние годы он совершил настоящий цифровой прорыв, полностью изменив подход к обеспечению армии. Введен цифровой учет запасов, что позволило отказаться от бумажных документов и оперативно закрывать потребности войск.

В скором времени будет внедрена цифровая маркировка имущества – каждый предмет получит уникальный код, что исключит злоупотребления и обеспечит строгий контроль. Развивается система военной логистики, объединяющая все виды перевозок.

Совместно с АО "Қазақстан темір жолы" прорабатывается интеграция информационных систем, что ускорит оформление перевозочных документов и снизит затраты. Тыловики регулярно подтверждают свой высокий профессионализм на учениях.

В 2024 году они участвовали в международных маневрах "Эшелон-2024" в Беларуси, где отрабатывали организацию снабжения войск топливом, продовольствием, вещевым имуществом и техникой. Весной 2025 года специалисты тыла успешно справились с задачами по обеспечению военного парада, посвященного 80-летию Победы.

