"Локализационный центр" - новый этап развития сельхозмашиностроения Казахстана

Явным плюсом для производителей-партнеров Локализационного центра станет значимая экономия средств на транспортных издержках.

Необходимость обеспечения стратегической самодостаточности национальной экономики была озвучена в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 1 сентября.

Среди основных для страны отраслей было озвучено и машиностроение, важность развития которого отмечалось президентом не раз. Для реализации поручения, на территории завода "АгромашХолдинг KZ" в Костанае идет строительство "Локализационного центра" - многопрофильного кластера по производству компонентов для казахстанских заводов.

На площади в 27 000 квадратных метров будут расположены универсальные цеха с высокопроизводительными современными станками и технологическими автоматизированными линиями для раскроя, гибки, заготовки металла, окраски, сварки, производству пластиковых деталей, деталей интерьера, термошумоизоляции, электрических жгутов и приводов, и многого другого.

Кроме того, Локализационный центр будет оснащен офисными помещениями, учебным центром и общежитием.

Сдача первой очереди Локализационного центра запланирована на декабрь 2020 года.

В цехах будут производить такие детали и узлы, которые являются обязательными для всех производителей в Казахстане, и осваивать которые в рамках каждого машиностроительного предприятия отдельно просто экономически не выгодно. Например, сварка и окраска кабины, оборудование для которого стоит дорого. Чтобы производимая продукция была конкурентоспособной по себестоимости, цех должен быть загружен в двухсменном режиме круглый год. В нашем центре, за счет загруженности по разным направлениям – оборудования не будут простаивать, а каждое предприятие получит необходимый объем компонентов, - отметила первый вице-президент "АгромашХолдинг KZ" Динара Шукижанова.

Эти услуги доступны для всех казахстанских предприятий. Заинтересованность уже проявили ТОО "СемАЗ" (тракторы МТЗ), ТОО "КАИК" (тракторы МТЗ), ТОО "КТЗ" (тракторы "Кировец"), ТОО "Вектор KZ" (зерноуборочные комбайны "Вектор", "Акрос"). Сегодня так же проводятся переговоры с представителями немецкой машиностроительной компании "CLAAS" о возможности совместной работы.

Сообща, отечественные производители выражают готовность решить проблему обновления казахстанского парка сельхозтехники, большая часть которой выработала свой эксплуатационный ресурс. На сегодняшний день порядка 80% аграриев не обеспечены полноценно техникой.

Явным плюсом для производителей-партнеров Локализационного центра станет значимая экономия средств на транспортных издержках, которая будет сказываться на снижении стоимости продукции, и повышении конкурентоспособности товара на рынке. Вследствие комплексной работы пользу ощутят прежде всего аграрии Казахстана, которые получат постоянный доступ к качественной продукции по более доступной цене, - подчеркнула Шукижанова.

Период пандемии стал контрольным сигналом необходимости минимизации зависимости страны от цен зарубежных компаний. Представители Локализационного центра отмечают, что укрепление иммунитета продовольственной безопасности Казахстана ко внешним факторам (курсу доллара или ценовой политике импортеров) возможно, в том числе, за счет реализации проектов развития машиностроительной отрасли.

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