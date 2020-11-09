Токаев и Назарбаев поздравили легендарный театр с 75-летием

Юбилей отмечает Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Сац.

Президент Казахстана Касым – Жомарт Токаев и Первый Президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравили коллектив и прославленную труппу легендарного Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Сац со знаменательной датой. В этом году исполнилось ровно 75 лет со дня создания театра, передает zakon.kz.

На вечере, посвященному юбилею театра, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров зачитал поздравительное письмо коллективу легендарного театра от Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

История театра чрезвычайно богата, а его репертуар отличается разнообразием и востребованностью у детской и юношеской аудитории, которая принимает только настоящее творчество и искренние эмоции. Театр неизменно выступает в качестве центра распространения знаний о театральном искусстве, где юным зрителям прививаются высокие нравственные ценности. Ваш талантливый коллектив истинных профессионалов по праву находится в авангарде художественного воспитания, пробуждения творческого потенциала детей и юношества. Уверен, мы сможем преодолеть текущие трудности, связанные с пандемией, и стены вашего театра вновь наполнятся чувствами радости и сопереживания со стороны юных зрителей. Желаю вам благополучия, процветания и новых творческих свершений, - говорится в письме Президента.

Глава государства в честь юбилея подарил театру картину "Панорама Алматы" художника Рашида Кульбатырова.

В свою очередь, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев также поздравил прославленный творческий коллектив.

Нурсултан Абишевич отметил, что это большое, по-настоящему праздничное событие в культурной жизни южной столицы и всей страны, что театр для детей и юношества имени Сац является центром притяжения как для признанных мастеров сцены, так и для тех, чей путь в искусстве только начинается. Также он отметил, что сегодня театр созвучен времени и духовным запросам самых взыскательных зрителей и радует своих поклонников интересными спектаклями и незабываемыми премьерами.

В заключении Нурсултан Абишевич пожелал дружному и сплоченному коллективу театра дальнейших успехов, вдохновения и новых достижений на ниве казахстанского искусства.

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