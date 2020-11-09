Яркие парковочные места появились в Алматы

Парковки сделали в основных туристских местах города.

В Управлении туризма Алматы рассказали о ярких парковках, появившихся в некоторых районах города, передает zakon.kz.

В рамках проводимой комплексной работы по созданию туристской инфраструктуры акиматом Алматы организованы парковки для туристских автобусов. Выделенные яркими цветами парковочные места стали ответом на важный запрос туроператоров Алматы, - отметили в управлении.

Парковки сделали в основных туристских местах города, которые являются наиболее привлекательными для его жителей и гостей. В частности:

1. Площадь Республики (парковка на ул. Сатпаева), где находится Монумент Независимости. Также на этой точке расположен политический центр города – Акимат города, Резиденция Президента.

2. Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа (парковка на ул.Зенкова). Считаясь одним из самых популярных мест города, остановка на этом объекте позволяет совершить прогулку по парку имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев, ознакомиться Вознесенским Кафедральным собором, почтить Мемориал славы.

3. Здание Казахского государственного академического театра драмы им. М.О. Ауэзова (остановка по пр. Абая). Туристы, остановившиеся на этой точке, смогут посмотреть Дворец бракосочетаний «Жас Отау», а также посетить Казахский государственный цирк.

4. Парк имени Первого Президента Республики Казахстан (парковка по ул. Дулати). На территории парка в 2001 году Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым — Первым Президентом Казахстана и Елбасы был лично посажен дуб.

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