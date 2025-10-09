В Алматы появятся новые парковочные зоны

В Алматы продолжается поэтапная работа по созданию современной и удобной системы парковок. На сегодняшний день в городе насчитывается более 18 тыс. паркомест, а к концу года их количество планируется увеличить до 30 тыс., сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября 2025 года проинформировал руководитель пресс-службы акима Алматы Ильзат Акчурин.

"В ближайшее время начнут работу новые парковочные зоны тротуарного типа вдоль наиболее загруженных улиц Алмалинского, Ауэзовского, Бостандыкского и Медеуского районов. Особое внимание уделено комфорту жителей близлежащих домов. Платное время будет действовать только с 08:00 до 19:00, что позволит жителям пользоваться парковкой бесплатно в вечернее и ночное время", – написал Ильзат Акчурин в Telegram в четверг.

Более того, по его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос введения ежемесячных абонементов для жителей – резидентское соглашение, предполагающее льготный тариф.

"Платные парковки помогают контролировать трафик и мотивируют водителей соблюдать правила, что особенно актуально в условиях растущей автомобилизации Алматы. Реализация проекта направлена на упорядочение парковочного пространства и улучшение транспортной ситуации. Введение платных парковок позволит сократить число хаотично припаркованных автомобилей. Также будут предусмотрены специальные парковочные зоны для маломобильных граждан", – отметил заместитель директора КГП "Алматы Паркинг" Талант Тайнов.

Ильзат Акчурин отметил, что расширение парковочного пространства является частью комплексной программы по повышению транспортной доступности и снижению заторов в центральных районах города.

"Все работы по установке знаков, нанесению разметки и монтажу информационных табличек будут проводиться поэтапно, с предварительным информированием жителей через СМИ", – заверил он.

