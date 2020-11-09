Житель Павлодарской области перебежал из Казахстана в Россию через границу
Он хотел поехать на заработки в Барнаул.
Мужчина утверждал, что ему срочно нужно было выехать на заработки в город Барнаул, передает zakon.kz.
Уголовное дело в отношении жителя Железинского района 1993 года рождения рассмотрел Щербактинский районный суд, сообщает Павлодар-онлайн.
Согласно материалам дела, подсудимый прибыл в пункт пропуска "Шарбакты (автомобильное)" с целью пересечения государственной границы из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Однако он не был пропущен через границу в связи с отсутствием основания на выезд из страны в период пандемии.
Отказ таможенников не устроил мужчину. И он воплотил в реальность "план Б". 23 июля 2020 года, около 18.00, в пешем порядке сельчанин незаконно пересек границу из Казахстана в Россию.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и сообщил, что цель пересечения границы была - поехать на заработки в Барнаул, - сообщили в пресс-службе районного суда.
Суд признал его виновным по части первой статьи 392 Уголовного кодекса - "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан" и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 63 Уголовного кодекса назначенное наказание суд постановил считать условным.
Приговор вступил в законную силу.
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