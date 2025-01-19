Житель Алматы едва не попал в трудовое рабство в России

20-летний Рамазан поехал в город Волгоград на заработки и чуть не попал в рабство, сообщает Zakon.kz.

Со слов парня он доверился объявлению, которое всплывало на YouTube. Неделю он работал нормально, но потом понял, что столкнулся с обманом. Парню не возвращали паспорт и не выплачивали обещанную зарплату. С его слов, свобода оказалась под угрозой, а мечты о заработках превратились в кошмар.

Благодаря полицейским ему удалось вернуть свой паспорт, но заработную плату он так и не получил. Затем Рамазан пустился в бега. Ночью на трассе его подобрали ребята из Атырау, ехавшие по делам в Актобе.

Ночными спасателями Рамазана оказались мобилограф и блогер. Поэтому открыв сбор денег им удалось быстро собрать нужную сумму для возвращения путника в Алматы.

Рамазан пожелал не отзываться на объявления в интернет. Особенно, если предлагают работу на птицефабриках, мясокомбинатах и рыбзаводах.

В Алматы рабочий сорвался с высоты на стройке, в полиции прокомментировали происшествие.