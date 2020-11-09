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В ВКО закрыли город Риддер

На 8 ноября в области зарегистрировано 254 новых случаев КВИ.

Фото : yk-news.kz9 ноября 2020, 19:14

И.О. руководителя ДККБТУ ВКО Талгат Тунгышбаев записал видеообращение к жителям области, в котором рассказал об обстановке с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает zakon.kz.

На территории области с 7 ноября было зарегистрировано 353 случая коронавирусной инфекции. Из них 282 с симптомами, 71 без симптомов.

Причиной роста он назвал количество исследований. Некоторые лаборатории дали накопленные за два дня результаты. Область продолжает находиться в "красной зоне".

На 8 ноября в области зарегистрировано 254 новых случаев КВИ. По результатам лабораторных тестов у жителей 11 городов и районов обнаружены положительные результаты.

88 в Усть-Каменогорске;

62 в Риддере;

50 в Семее;

10 в Курчатове;

18 в Глубоковском районе.

В остальных районах зарегистрированы единичные случаи.

С 1 октября по 8 ноября в области мониторинговыми группами проведено 1794 рейда, охвачено 5 тыс. объектов. Наложено 695 штрафов.

С 1 ноября на территории Восточного Казахстана установлено 13 санитарных постов. Всего их 16.

С 7 ноября, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алтайского района установлены санитарные пост в Серебрянске и Новой Бухтарме.

С 8 ноября санитарный пост установлен на границе города Риддер. Въезд и выезд из города воспрещены. Исключение – некоторая категория граждан, указанная в постановлении.

В заключение Талгат Какарович просит жителей ВКО соблюдать режим ограничения и самоизоляции.


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