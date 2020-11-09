В Карабахе заявили о взятии Азербайджаном города Шуши

Впрочем, армянская сторона уверяет, что страница пресс-секретаря президента НКР на Facebook взломана и бои за город еще продолжаются.

Появились сообщения о том, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не контролирует ключевой город Шуши, азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту, передает zakon.kz.

Об этом написано в Facebook пресс-секретаря президента НКР Ваграма Погосяна.

Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуши полностью вне нашего контроля. Все обнадеживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы ничего, кроме отрыва от чувства реальности, нам не дают.

Впрочем, армянская сторона уверяет, что страница взломана и написать в таком стиле Ваграм Погосян не мог.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша, через который проходит дорога, связывающая столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией. Армянская сторона опровергла эту информацию, подчеркнув, что бои за город еще продолжаются.

Шуши является одним из ключевых городов Карабаха, он расположен недалеко от столицы самопровозглашенной НКР Степанакерта.

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