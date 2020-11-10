В Минфине подтвердили задержание экс-заместителей руководства "TengriBank"

Общая сумма хищений - свыше 8 млрд тенге.

В Министерстве финансов подтвердили информацию о задержании экс-заместителей руководства "TengriBank", передает zakon.kz.

Ранее в Сети появились данные о том, что задержаны экс-заместитель председателя правления АО "TengriBank" Бахтияр Ильясов и экс-заместитель директора Алматинского филиала АО "TengriBank" Асет Жадыков.

Отмечалось, что их подозревают в хищении средств банка путем выдачи заведомо безвозвратных займов. Общая сумма хищений - свыше 8 млрд тенге.

В Минфине добавили, что дополнительная информация по этому делу будет позже.

Ранее в Генеральной прокуратуре на запрос редакции сообщали, что Департамент экономических расследований по Алматы проводит расследование по фактам хищения имущества АО "TengriBank". Но тогда в ведомстве отказались назвать, кто является подозреваемым по делу и когда было начато расследование.

Напомним, "TengriBank" лишили лицензии на проведение банковских операций в сентябре 2020 года.

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