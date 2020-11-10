Страховое покрытие АО "ЭСК "KazakhExport" приравнено к высоколиквидному обеспечению по займам БВУ

Займы, выданные банками под страховое покрытие АО "ЭСК "KazakhExport", не включаются в расчет пруденциального норматива k3 (риск на одного заемщика).

Постановлением Правления РГУ "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка" от 30 октября 2020 года № 106 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан и приостановлении действия отдельных норм некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка" внесены изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170 "Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размера капитала банка и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции", а также в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 144 "Об установлении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков, их нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для исламских банков".

В частности, с 1 октября 2020 года для банков второго уровня в расчет риска на одного заемщика не включаются обязательства заемщиков, по которым имеется обеспечения в виде договоров страхования, содержащих пункты о безусловном и безотзывном исполнении обязательств по страховой выплате, заключенных с национальной компанией, осуществляющей функции по поддержке экспорта, и имеющей государственную гарантию Правительства Республики Казахстан.

Кроме того, займы, по которым у банка имеется обеспечение в виде договора страхования, содержащего пункты о безусловном и безотзывном исполнении обязательств по страховой выплате, заключенного с национальной компанией, осуществляющей функции по поддержке экспорта, и имеющей государственную гарантию Правительства Республики Казахстан, сумма которого покрывает не менее 50% объема указанных займов, включаются в расчет активов, взвешенных по степени риска за минусом скорректированной стоимости обеспечения.

В свою очередь скорректированная стоимость обеспечения в виде договора страхования, содержащего пункты о безусловном и безотзывном исполнении обязательств по страховой выплате, заключенного с национальной компанией, осуществляющей функции по поддержке экспорта, и имеющей государственную гарантию Правительства Республики Казахстан равняется 95% процентам суммы договора страхования.

Другими словами, займы, выданные банками под страховое покрытие АО "ЭСК "KazakhExport", не включаются в расчет пруденциального норматива k3 (риск на одного заемщика), а при взвешивании активов банков по степени кредитного риска займы с таким обеспечением оцениваются по пятипроцентной степени риска, то есть признаются практически безрисковыми.

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") – подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

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