Что должны знать казахстанцы о комиссиях страховых агентов при оформлении займа

В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) накануне, 31 июля 2025 года, рассказали, что должен знать заемщик о комиссиях страховых агентов при оформлении займа, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в агентстве, банки второго уровня, микрофинансовые организации и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (БВУ, МФО и иные организации), включают наличие договора страхования в качестве обязательного условия для предоставления займов, одновременно выступая страховыми агентами. За такие услуги страховые организации оплачивали им комиссионные вознаграждения.

В соответствии с подписанным главой государства Законом РК от 30 июня 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации" предусмотрено ограничение размера комиссионного вознаграждения страховых агентов до 10% от суммы страховой премии по договорам страхования, связанным с займами и микрокредитами БВУ, МФО и иных организаций . Закон вступает в силу с 31 августа 2025 года.

"Данное нововведение усилит защиту прав потребителей финансовых услуг и повысит прозрачность и доступность страхования". Пресс-служба АРРФР

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка напомнили, что банки, МФО и иные организации не должны навязывать условия страхования, а также не вправе ограничивать заемщика в выборе страховой организации .

"Это добровольный страховой продукт и его условия определяются в договоре страхования по соглашению сторон. Поэтому при оформлении страховки, связанной с кредитом, потребитель должен внимательно изучить его условия, в том числе размер страховой премии и агентского вознаграждения. В случае несогласия с предложенными условиями заемщик вправе обратиться в другую страховую организацию по собственному выбору". Пресс-служба АРРФР

30 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане усиливаются меры по защите заемщиков потребительских кредитов. Как пояснили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, теперь онлайн-кредит нельзя оформить за 5 минут. Подробнее об этом – по ссылке.