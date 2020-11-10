Президент Армении заявил, что узнал о решении по Карабаху из СМИ

Он заявил, что немедленно инициирует политические консультации.

Президент Армении Армен Саркисян сообщил, что не участвовал в каких-либо обсуждениях, консультациях или переговорах по Карабаху. Подписание трехстороннего заявления о прекращении войны в Карабахе стало для него неожиданностью, передает zakon.kz.

По словам Саркисяна, разрешение ситуации в Карабахе имеет общенациональное значение и любой шаг, касающийся интересов и прав Армении и всего армянского народа, принятие любого решения и подписание документа, должно быть результатом всеобъемлющих консультаций и обсуждений, пишет Sputnik Армения.

Президент Армении заявил, что немедленно инициирует политические консультации для согласования коротких сроков решений, вытекающих из повестки защиты наших всенародных интересов.

Как президент Республики, в этот важнейший момент считаю формирование национальной идентичности моей сиюминутной миссией. Я надеюсь, что в десятидневный срок нам удастся добиться такого единства, при котором я буду считать, что использовал возможности для служения родине, - отметил Саркисян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Граждане Армении отреагировали на это заявление акцией протеста. Они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.

Утром 10 ноября СМИ стали сообщать о том, что в Нагорный Карабах отправились самолеты с российскими миротворцами. В российском Минобороны сообщили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "в миротворческом центре в Карабахе будут представлены российские и турецкие военнослужащие".

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