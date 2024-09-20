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Пашинян заявил, что Армения приняла стратегическое решение по АЭС

Пашинян заявил, что Армения приняла стратегическое решение по АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:27 Фото: akorda.kz
Армения приняла стратегическое решение построить модульную атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает Zakon.kz.

Он добавил, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее, но США добились в этом "большего прогресса".

"Мы приняли стратегическое решение, что у нас должна быть модульная АЭС малого типа... Этапа применения технологий модульных станций достигли ряд стран. США, кажется, добились самого большого прогресса. Но этой технологией занимаются Россия, Франция, Южная Корея и мы работаем с партнерами", – цитировали 18 сентября 2024 года РИА Новости заявление Никола Пашиняна, сделанное на Всемирном армянском саммите в Ереване.

Стремление построить модульную АЭС премьер-министр Армении объяснил тем, что в случае аварии инцидент будет носить локальный характер, не будет угрожать окружающей среде и не потребуется эвакуация жителей населенных пунктов в 500 м от станции.

В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

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Напомним, в Казахстане республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции состоится 6 октября 2024 года. О том, как должен проводиться опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, можете узнать здесь.

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