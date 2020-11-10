Горячие новости
Читайте также

Алматинские школьники частично перейдут на традиционное обучение со второй четверти

При этом в классах не должно быть больше 15 человек.

Фото : baiginews.kz10 ноября 2020, 12:18

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин 9 ноября 2020 года внес изменения в постановление "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что со второй четверти учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Также разрешено обучение в городских школьных дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах – до 7 класса по заявлению родителей при комплектации классов не более 15 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты