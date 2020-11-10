Алматинские школьники частично перейдут на традиционное обучение со второй четверти

При этом в классах не должно быть больше 15 человек.

Фото : baiginews.kz

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин 9 ноября 2020 года внес изменения в постановление "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает zakon.kz. В частности, говорится, что со второй четверти учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек. Также разрешено обучение в городских школьных дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах – до 7 класса по заявлению родителей при комплектации классов не более 15 человек.

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