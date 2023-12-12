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Алматинских школьников переводят на онлайн-обучение

Алматинских школьников переводят на онлайн Фото: primeminister.kz
В Алматы из-за сильного мороза учащихся 0,1-9-х классов переводят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

В "Казгидромет" сообщили, что 13-14 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия:

13 декабря – ночью сильный мороз 23-25 градусов.

14 декабря – ночью сильный мороз 25-27 градусов. 

"13-14 декабря учащиеся 0,1-9-х классов переходят на дистанционный формат обучения в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", – сообщили в Управлении образования города Алматы. 

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Ранее стало известно, при каких морозах школьников Алматы переводят на удаленку. 

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