Токаев принял Верховного муфтия Казахстана

На встрече были рассмотрены планы и перспективы деятельности Духовного управления мусульман Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает zakon.kz.

Глава государства был проинформирован о благотворительной деятельности Духовного управления мусульман Казахстана во время пандемии коронавируса.

По словам Наурызбая кажы Таганулы, муфтият бесплатно предоставил больницам кислородные аппараты и медицинское оборудование, раздал нуждающимся лекарства, маски и защитную одежду, сшитые в швейных цехах при мечетях. Также в рамках акции "Ел үлесі – пәтерде" было предоставлено 314 квартир. Кроме того, он рассказал о вопросах повышения квалификации имамов и подготовки кадров.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что муфтият приступит к широкой популяризации учения "Ихсан" и концепции "совершенного человека" Абая.

На встрече также были рассмотрены планы и перспективы деятельности Духовного управления мусульман Казахстана. В частности, были затронуты вопросы создания Исламской академии, строительства Библиотеки ислама и теологии, приведения архитектуры мечетей в стране в соответствие с казахскими традициями.

Глава государства, высоко оценив работу Духовного управления мусульман Казахстана, пожелал успехов в дальнейших начинаниях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!