В ВКО продлили карантин

До 25 ноября.

В Восточном Казахстане продлили карантин до 25 ноября, передает zakon.kz.

Исполняющая обязанности главного санврача Восточно-Казахстанской области Г. Тагаева выпустила новое постановление. В нем написано, что карантин в регионе продлевается до 25 ноября.

Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 00.00 часов 11 ноября до 00.00 часов 25 ноября 2020 года на всей территории Восточно-Казахстанской области, - говорится в документе.

Режим и сроки ограничительных мер могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавируса в области.

Все меры, которые действовали до этого, сохраняются. В регионе продолжат стоять блокпосты. Запрещен въезд/выезд граждан в область и город Усть-Каменогорск, кроме лиц, указанных в постановлении. Сохраняется запрет на массовые мероприятия, на проведение аудио, фото и видеосъемки медработников в организациях здравоохранения, машинах скорой помощи, в помещениях для карантина, при оказании медицинской помощи на дому.

В городе Усть-Каменогорск сохраняется запрет, а в городах Риддер, Серебрянск и поселке Новая Бухтарма района Алтай, вводится запрет на работу кинотеатров, бань, саун, бассейнов, театров, объектов культуры, библиотек, музеев, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, СПА центров/салонов.

В области разрешается беспрепятственное передвижение жителей за исключением пребывания в областном центре.

Ранее ВКО закрыли на карантин из-за большого количества заразившихся коронавирусом.

С документом можно ознакомиться здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!