Всю Костанайскую область решили окружить постами
Ранее постами был окружен Костанай.
Фото : ДККБТУ Костанайской области10 ноября 2020, 17:08
В Костанайской области принято решение установить санпосты на границах с другими регионами, передает zakon.kz.
Об этом сообщил глава региона Архимед Мухамбетов.
На совещании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса он заслушал отчеты акимов Костаная, Лисаковска, Аркалыка, Рудного и Костанайского, Карабалыкского, Житикаринского районов. Они доложили о текущей эпидситуации и работе мониторинговых групп по соблюдению режима карантина.
С учетом выдвинутых членами штаба предложений, принято решение об установке с 00.00 часов 12 ноября санитарных постов по периметру области на границах с соседними областями, а также будет усилена работа мониторинговых групп. Вместе с тем, поручил проводить активную информационно-разъяснительную работу посредством социальных сетей среди населения, субъектов предпринимательства, - написал аким Костанайской области.
Ранее постами был окружен Костанай, также они были установлены в районе автопереходов через госграницу РК.
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