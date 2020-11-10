Всю Костанайскую область решили окружить постами

Ранее постами был окружен Костанай.

В Костанайской области принято решение установить санпосты на границах с другими регионами, передает zakon.kz.

Об этом сообщил глава региона Архимед Мухамбетов.

На совещании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса он заслушал отчеты акимов Костаная, Лисаковска, Аркалыка, Рудного и Костанайского, Карабалыкского, Житикаринского районов. Они доложили о текущей эпидситуации и работе мониторинговых групп по соблюдению режима карантина.

С учетом выдвинутых членами штаба предложений, принято решение об установке с 00.00 часов 12 ноября санитарных постов по периметру области на границах с соседними областями, а также будет усилена работа мониторинговых групп. Вместе с тем, поручил проводить активную информационно-разъяснительную работу посредством социальных сетей среди населения, субъектов предпринимательства, - написал аким Костанайской области.

Ранее постами был окружен Костанай, также они были установлены в районе автопереходов через госграницу РК.

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