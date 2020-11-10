Кредитование граждан снизилось на фоне пандемии

В топ-5 по количеству проблемных кредитов входят такие регионы как город Алматы, Шымкент, Нур-Султан, а также Алматинская и Жамбылская области.

Выдача потребительских кредитов снизилась на фоне пандемии коронавируса в Казахстане, сообщили в Первом кредитном бюро, передает корреспондент zakon.kz.

Сложно сказать, что активность граждан была снижена или повышена, так как в бюро мы видим факт выдач кредитов. По объему выданных кредитов рынок еще не вышел на объемы "доковидного" периода. В сравнении с январем 2020 года в апреле было максимальное падение до 90%, в зависимости от сектора. Выдачи онлайн продолжались, но уровень одобрения снизился, так как более 65% организаций ужесточили свои правила кредитования и скоринговые модели, — сообщили в Первом кредитном бюро, отвечая на запрос редакции.

Также, по информации ведомства, в период с мая по июль падение в сравнении с январем 2020 года составило 40%-50% в зависимости от сегментов.

К концу года рынок ожидает выход на показатели начала года, а с 2021 года по мнению банковских сотрудников начнется новый этап активизации кредитования, — уточнили в ПКБ.

В целом, согласно предоставленным данным, то если сравнивать последние три года, рост кредитов в 2019 году составил 21%, но по сравнению с 2019 годом в 2020 году наблюдается их снижение.

По информации бюро, по состоянию на 1 октября 2020 года портфель банков второго уровня составляет более 6,5 триллионов тенге. Доля займов с просрочкой свыше 90 дней составляет 10,2%.

В топ-5 по количеству проблемных кредитов входят такие регионы, как город Алматы, Шымкент, Нур-Султан, а также Алматинская и Жамбылская области.

В Первом кредитном бюро напомнили, что ответственность за обслуживание кредита лежит всегда на заемщике. Так, например, банки выдают займы в соответствии с установленными требованиями к долговой нагрузке, которая сейчас составляет коэффициент 0,5, то есть платежи по кредиту (включая предстоящий платеж), а также просроченные не могут превышать 50% от доходов заемщика.

В таком случае банк будет вынужден отказать заемщику. Но если заемщик проходит по нормативам, то выдача очередного кредита – это решение банка. В случае, если заемщик не может оплачивать кредит по причине потери работы или иным, мы рекомендуем заемщикам обратиться в кредитную организацию для реструктуризации займа и принятия иных мер, которые могут быть установлены банком индивидуально, — объяснили в ПКБ.

В бюро уточнили, что на сегодняшний день при выдаче кредита банковские менеджеры (кредитные менеджеры) не знают, по какой причине заемщику одобрено в кредите или отказано, так как это рассчитывает автоматический алгоритм (скоринговая система), доступ к которой имеют только ряд сотрудников из департамента риск-менеджмента и иные на усмотрение уполномоченного органа Банка. Все алгоритмы соответствуют нормативам, устанавливаемым регулятором, поэтому ответственность на сотрудников банка не может быть возложена.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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