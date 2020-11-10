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Ученые приписали перцу чили способность продлевать жизнь

Проанализировав данные почти 600 тысяч людей со всего мира, ученые сделали вывод, что регулярное употребление перца чили способствует продолжительности жизни. А вот как именно это работает, затруднятся сказать.

Фото : Pixabay10 ноября 2020, 23:40

Американские кардиологи из института в Кливленде предполагают, что перец чили снижает риск смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ученые проанализировали данные 570 тысяч людей из нескольких стран мира, передает zakon.kz со ссылкой на The Independent.

Исследователи провели анализ их историй болезни и выяснили, что пациенты, регулярно употреблявшие чили, отличались продолжительностью жизни. У таких людей смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была на 26% реже, а от рака - на 23%.

Кардиологи пока не могут точно сказать, как именно перец чили влияет на организм.

Специалисты готовятся провести новые работы.


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