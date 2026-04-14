Наука и технологии

Ученые объяснили, почему лишний вес может привести к ранней смерти

Ученые объяснили, почему лишний вес может привести к ранней смерти, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 00:19
Интенсивный набор веса в молодости существенно повышает риск ранней смерти. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 600 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Исследователи отслеживали изменение веса у мужчин и женщин в возрасте от 17 до 60 лет и сопоставляли их с причинами смерти. Результаты научной работы опубликованы в EClinicalMedicine.

Ученые заметили, что наибольший риск связан с быстрым набором веса в возрасте от 17 до 29 лет и с ранним развитием ожирения. У таких пациентов вероятность смерти от различных причин была примерно на 70% выше по сравнению с теми, кто не сталкивался с полнотой.

Повышенные риски касались сразу нескольких типов заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, диабета, а также болезней пищеварительной и мочеполовой систем. Набор веса в более позднем возрасте тоже влияет на здоровье, но значительно слабее.

Авторы считают, что профилактика ожирения в молодости является одним из самых эффективных способов снизить риск развития тяжелых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

Ранее мы писали, почему растет живот и как его убрать.

Читайте также
Приводит ли ожирение к ранней смерти
20:42, 17 января 2025
Приводит ли ожирение к ранней смерти
В США ученые оценили влияние веса на риск преждевременной смерти
01:13, 07 июля 2023
В США ученые оценили влияние веса на риск преждевременной смерти
Ранняя смерть: можно ли ее избежать и как это сделать
19:40, 28 апреля 2025
Ранняя смерть: можно ли ее избежать и как это сделать
Последние
Популярные
Читайте также
"Часто пересматриваю свои матчи": Бублик объяснил, как справляется со спадом
01:19, 15 апреля 2026
"Часто пересматриваю свои матчи": Бублик объяснил, как справляется со спадом
Арина Соболенко рассказала о самом ценном совете, который ей дал отец
00:44, 15 апреля 2026
Арина Соболенко рассказала о самом ценном совете, который ей дал отец
Казахстан вошёл в топ-5 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
00:11, 15 апреля 2026
Казахстан вошёл в топ-5 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Клуб КПЛ определился с главным тренером
23:34, 14 апреля 2026
Клуб КПЛ определился с главным тренером
