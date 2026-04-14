Ученые объяснили, почему лишний вес может привести к ранней смерти

Интенсивный набор веса в молодости существенно повышает риск ранней смерти. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 600 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Исследователи отслеживали изменение веса у мужчин и женщин в возрасте от 17 до 60 лет и сопоставляли их с причинами смерти. Результаты научной работы опубликованы в EClinicalMedicine.

Ученые заметили, что наибольший риск связан с быстрым набором веса в возрасте от 17 до 29 лет и с ранним развитием ожирения. У таких пациентов вероятность смерти от различных причин была примерно на 70% выше по сравнению с теми, кто не сталкивался с полнотой.

Повышенные риски касались сразу нескольких типов заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, диабета, а также болезней пищеварительной и мочеполовой систем. Набор веса в более позднем возрасте тоже влияет на здоровье, но значительно слабее.

Авторы считают, что профилактика ожирения в молодости является одним из самых эффективных способов снизить риск развития тяжелых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

