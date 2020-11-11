Поляки несут цветы и свечи в память об убитом казахстанском подростке

Также местные жители потребовали ограничить права охотников, чтобы их регулярно проверяли и не разрешали стрелять вблизи жилых домов.

Жители Польши почтили память погибшего казахстанского подростка, передает zakon.kz.

В городе Ополе-Любельске местные активисты вышли на акцию протеста. Они возмущены жестоким убийством, говорится в сюжете "Первого канала "Евразия".

Напомним, что охотник застрелил 16-летнего юношу во время прогулки в школьном саду.

Этот парень мечтал стать программистом и приехал в нашу страну, чтобы учиться у лучших экспертов. А вместо этого его везут домой в гробу. Это недопустимо!, - заявил организатор акции протеста Михаль Вольный.

Митингующие потребовали ограничить права охотников, чтобы их регулярно проверяли и не разрешали стрелять вблизи жилых домов.

Видите, какие бесконтрольные действия они совершают? Делают, что хотят, людей убивают! Мы хотим, чтобы трагедия, случившаяся с Имали, больше никогда не повторилась, - добавил Вольный.

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