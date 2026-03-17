Казахстанец научил сына варить наркотики: МВД накрыло семейный "бизнес" на 10 млн долларов

В Акмолинской области задержаны отец и сын. Они подозреваются в организации нарколаборатории. Об этом сегодня, 17 марта 2026 года, рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, раскрыв некоторые подробности, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК провели в Акмолинской области длительную оперативную разработку, в результате которой ликвидирована крупная подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков.

"Задержаны 54-летний мужчина и его 26-летний сын. Отец вовлек сына в преступный бизнес, передавая ему навыки изготовления синтетических наркотиков", – отметил председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Мейрхан.

По его словам, в ходе спецоперации изъято:

200 кг мефедрона;

более 2 тонн прекурсоров;

химические реакторы;

лабораторное оборудование и реактивы.

"По оценкам экспертов, если бы эта продукция попала на улицы, это могло бы составить около 600 тыс. разовых доз. Иными словами, это тысячи разрушенных судеб, тысячи молодых людей, которые могли бы оказаться в наркотической зависимости. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" превышает 5 млрд тенге, или порядка 10 млн долларов". Данияр Мейрхан

Глава комитета отметил, что часть прекурсоров направлялась в другие регионы страны – это говорит о попытке наладить системное производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах.

"Благодаря четко спланированной спецоперации нам удалось разорвать всю преступную цепочку – от поставщиков химических веществ до организаторов производства. Мы еще раз хотим подчеркнуть: МВД жестко и бескомпромиссно будет пресекать любые попытки организации наркопроизводства в нашей стране". Данияр Мейрхан

Организаторам наркобизнеса, как подчеркнул спикер, законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

