127 килограмм золота купили казахстанцы в октябре

Лидером среди регионов по покупке слитков является Алматы.

В октябре 2020 года казахстанцы приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 3 066 мерных слитков общим весом 127,6 килограмм. Всего с 2017 года продано 37 754 золотых слитков общим весом 1,37 тонн, передает zakon.kz со ссылкой на данные Нацбанка.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 грамм. Его доля от общего объема продаж составляет 25% - 9 505 штук. Далее следуют 100-граммовые - 8 524 штук (23%) и 20-граммовые - 8 514 штук (22%), 5-граммовые - 6 667 штук (18%) и 50-граммовые - 4 544 штук (12%).

Лидером среди регионов по покупке слитков является Алматы (53% от общего количества реализованных слитков), далее следуют Атырау (13%), Нур-Султан (11%) и другие регионы (23%).

На обратный выкуп с момента запуска Программы принято 128 мерных слитков общей массой 3,2 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений. Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка. Поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году.

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