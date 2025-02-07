Сколько золота купили казахстанцы в 2024 году

По итогам прошлого года населению было продано более 71 тыс. мерных слитков с учетом обратного выкупа. Какие золотые слитки пользовались наибольшей популярностью – в материале Zakon.kz.

В 2024 году Национальный банк РК реализовал банкам второго уровня и отдельным небанковским обменным пунктам 47 395 мерных золотых слитков общим весом 1,7 тонны.

"Таким образом, за 2024 год банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 71 106 мерных слитков общим весом 2,5 тонны". Нацбанк РК

Общее количество продаж с начала действия программы составляет 222 680 золотых слитков общим весом 7,9 тонны.

Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 грамм. Его доля от общего объема продаж составляет 25% – 54 875 штук. Далее следуют 5-граммовые – 49 145 единиц (22%), 100-граммовые – 47 943 штук (22%), 20-граммовые – 40 843 (18%), и 50-граммовые – 29 874 слитка (13%).

Наибольшие объемы реализации мерных слитков 2024 года пришлись на Алматы – 32 735, или 69%, Шымкент – 5 200, или 11%, и Караганду – 2 209 слитков, или 5%.



В Нацбанке отметили, что золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".

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