"Контракт поколений": как проект помогает решить сразу три задачи

В рамках проекта работодатель принимает претендента на рабочее место, которое впоследствии освобождает сотрудник, вышедший на пенсию.

С 2020 года в рамках госпрограммы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" в Казахстане реализуется проект "Контракт поколений". Проект подразумевает трудоустройство молодого специалиста с последующей заменой действующего работника, который выходит на пенсию. Что дает "Контракт поколений" участнику и работодателю, разбирался zakon.kz.

Проект "Контракт поколений" - один из новых инструментов программы "Еңбек", который в пилотном режиме внедрили в этом году всего в 4-х регионах страны – в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

В рамках проекта работодатель принимает претендента на рабочее место, которое впоследствии освобождает сотрудник, вышедший на пенсию. Контракт заключается сроком на 6 месяцев. Все это время государство субсидирует заработную плату молодого специалиста в размере 20 МРП (55 560 тенге). Тем временем, участник проекта вникает в суть работы, набирается опыта, и к моменту выхода наставника на заслуженный отдых, может полностью его заменить. По истечении срока контракта работодатель принимает его на постоянную работу с заработной платой предшественника.

Фото из личного архива Тыныштык Каратаевны

Жительница села Мартук Мартукского района Актюбинской области Тыныштык Каратаева почти месяц работает медсестрой в местной пантолечебнице. Она смогла устроиться сюда как раз благодаря участию в проекте "Контракт поколений". Девушка несколько лет после окончания медицинского колледжа находилась в декретном отпуске, она – мама троих сыновей. В этом году Тыныштык Каратаева решила трудоустроиться по специальности и обратилась за помощью в районный центр занятости населения.

Мне предложили принять участие в проекте "Контракт поколений", я посчитала, что это отличная возможность. Вот уже несколько недель я работаю медсестрой в пантолечебнице, где старшие коллеги по цеху, и в частности, мой наставник помогают мне освоить профессию на практике. Это мой первый опыт работы, и мне все очень нравится, - делится Тыныштык Каратаева.

К слову, проект пришелся по душе и самому работодателю – директору учреждения, в котором работает девушка.

"Тыныштык пришла на место медсестры, которая в этом году должна уйти на пенсию.

Контракт поколений" считаю хорошим инструментом. Тем более, что заработную плату участника в течение полугода субсидирует государство, мы никаких расходов не несем. Зато человек стажируется, работает, получает опыт и у нас есть готовая замена сотрудникам, вышедшим на пенсию. Сейчас по этой же программе мы ждем пополнение нашего коллектива еще одной медицинской сестрой, - отмечает директор пантолечебницы Бану Тлегенова.

Таким образом, проект "Контракт поколений" решает сразу несколько важных задач: дает работу молодым специалистам без опыта, помогает работодателю подготовить замену работнику, уходящему на заслуженный отдых, и решает вопрос безработицы.

По данным на 6 ноября 2020 года, в Актюбинской области в проекте приняли участие 21 человек.

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