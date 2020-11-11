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Казахстан приветствует прекращение войны между Арменией и Азербайджаном

Казахстан высоко оценивает заявление лидеров Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Фото : МИД11 ноября 2020, 14:36

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление в связи с тем, что Армения и Азербайджан заключили мир, передает zakon.kz.

Высоко оцениваем заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей, - говорится в сообщении.

Казахстан надеется на то, что в этот сложный период азербайджанский и армянский народы будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе.

Накануне, 10 ноября, лидеры Армении, Азербайджана и России заявили о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Полный текст заявления можно прочитать здесь.


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