Чем позже родить, тем больше рисков - врач репродуктолог

За эти 25 лет технологии очень модернизировались и позволяют получать лучшие результаты.

Международный клинический центр репродуктологии PERSONA отметит свое пятилетие в 2021 году. Центр был открыт в марте 2016 года при участии ведущих специалистов в области вспомогательных репродуктивных технологий Казахстана. Клиника оснащена современным оборудованием, которым управляют опытные специалисты.

Генеральный директор клиники, доктор медицинских наук, академик НАН РК Вячеслав Локшин рассказал zakon.kz о работе медицинской организации, а также о процедуре ЭКО.

PERSONA — это первая клиника персонифицированного лечения нарушений репродуктивной системы при помощи современных репродуктивных технологий. Работают квалифицированные врачи, многие из них кандидаты медицинских наук, доктора наук, врачи высшей категорий. Здесь мы берем самых сложных пациентов. Средний возраст наших пациенток – 38,4 лет. Мы проводим все самые сложные исследования в области репродуктологии, урологии, андрологии, эмбриологии, преимплатационный генетический скрининг, занимаемся эпигенетикой (связь генетических особенностей с образом жизни и питанием). Проповедуем персонифицированный подход в лечении бесплодия и других нарушений репродуктивной системы, - рассказал профессор Вячеслав Локшин.

По его словам, с проблемой бесплодия сталкиваются во всем мире, в том числе и в Казахстане. Почти каждая шестая или седьмая семья имеет проблему с деторождением. Если половина из них может пройти лечение обычными методами - лекарствами или хирургией, то другой половине рекомендуется экстракорпоральное оплодотворение и другие вспомогательные репродуктивные технологии.

Первая лаборатория ЭКО в Казахстане открылась на базе алматинского центра репродукции. В 1996 году с помощью ЭКО родился первый казахстанец. Всего работает 27 клиник в десяти городах страны. За все время с помощью этого метода родилось около 22 300 казахстанцев.

Стоит отметить, что с 2010 года в стране выделяют государственные квоты на проведение программ ВРТ. В прошлом году было выделено 900 квот, в этом - 1200.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства сказал, что количество квот необходимо увеличивать, и поручил довести его до 7000 уже в 2021 году с последующим ростом в будущем. В европейских странах проводят 1500 программ на миллион населения. У нас это число пока что достигает 520, - рассказал Локшин.

За эти 25 лет технологии очень модернизировались и позволяют получать лучшие результаты.

Эффективность программ в среднем сейчас по рожденным детям около 27-28% - достаточно высокий показатель, не отличается от европейских. Но проблема доступности, в том числе информационной, финансовой и бюрократической, - пояснил он.

Чем позже родить, тем больше рисков

Согласно данным, которые мы взяли из Комитета по статистике, рождаемость в Казахстане стала снижаться с 2014 года. Мы были успокоены тем, что в конце 90-х, начале 00-х у нас пошел рост. В последние четыре года отмечается некоторое снижение. Свой вклад в проблему наряду с другими причинами вносит и бесплодие. Нужно понимать в перспективе, что необходимо принимать меры, в том числе по повышению доступности методов лечения бесплодия. Мы видим, что средний возраст матерей, которые рожают первого ребенка, вырос. В 2000 году он составлял 26 лет, сейчас он ближе к 29 годам. Чем позже рожает женщина, тем больше рисков для здоровья ее ребенка. С возрастом снижается плодовитость женщин. Большой возраст также влияет и на мужчин, его клетки начинают стареть. Однако последствия отражаются больше у женщин, - продолжил Локшин.

В следующем году заработает программа "Ансаган саби". 7000 квот, по словам гендиректора PERSONA, поможет значительно решить существующую проблему.

Что нового произошло в ЭКО за 3-4 года? Появилась возможность исследовать эмбрион перед его подсадкой в матку. Так называемый преимлантационный генетический скрининг. При этом у человеческого эмбриона на пятые сутки берутся одна-две клеточки, забирается трофэктодерма. В забираемом материале настолько мало ДНК, что необходимо амплифицировать - то есть немного разрастить. Потом на специальном сканере проводится изучение хромосом. Бывают эмбрионы с недостатком хромосом, их не "переносят" в матку. Известно, что чем старше женщина, особенно после 35 лет, тем больше вероятность развития хромосомных нарушений. Сегодня программы ЭКО преимущественно для женщин и супружеских пар в возрасте, которые хотят завести ребенка, становятся частой проблемой. Преимплантационный генетический скрининг показан для них, особенно после неудачных попыток или выкидышей, - рассказал Вячеслав Локшин.

Говоря о 28% эффективности, доктор медицинских наук подчеркнул, что врачи-репродуктологи с удовольствием хотели бы довести эту цифру до 100%, однако последнее слово в этом вопросе только за природой.

В этом году было доказано, что яйцеклетке не безразлично, какой сперматозоид ее оплодотворяет. Создается химическая реакция. Чтобы оплодотворить одну яйцеклетку, нужно 10 тысяч сперматозоидов. 10 миллионов проникает во влагалище, один миллион в матку, только 10 тысяч приближается к яйцеклетке. Остальные погибают в этой борьбе за движение. Как говорится, побеждает сильнейший. С возрастом вероятность наступления беременности катастрофически падает и растет шанс выкидыша. Здесь очень много вопросов относительно важности ЭКО-процедур и роли государства. К сожалению, в будущем частота бесплодий не будет снижаться. Роль ЭКО будет только расти, - заметил Вячеслав Локшин.

Генномодифицированные люди и вопросы этики

Гендиректор клиники PERSONA напомнил, что в этом году Нобелевскую премию получили биохимики Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Они открыли технологию CRISPR, когда определенный ген в ДНК "выжигался" химической реакцией. Таким образом можно модифицировать эмбрионы, и убирать наследственные болезни, такие как предрасположенности к сердечной недостаточности, сахарный диабет и другие.

Казахстанец Шухрат Металилов, работающий в Орегонском университете, применил технологию на человеческом эмбрионе и удалили ген с болезнью. Сделали это пока в рамках эксперимента.

В Китае, я слышал, ученого осудили или даже посадили. Это интересное открытие, если наука скажет "окей", то новые открытия будут быстро внедряться в практику. Раньше люди не знали про ЭКО-детей, как они будут жить и развиваться. Но сегодня их около 10 миллионов в мире и многие родили собственных детей. Это естественный свершившийся факт. Тем не менее, остается очень много этических и научных вопросов. Ведь неизвестно, как генная модификация отразится на развитии человека. Ладно, мы убрали один "плохой" ген, но может быть произойдет какая-нибудь компенсация. Допустим, имеются два гена ответственных за болезнь, высока вероятность, что человек заболеет. Анджелина Джоли убрала грудь и правильно сделала, так как у нее был высокий риск развития рака молочной железы. Если один ген рецессивный другой доминантный, то риск будет небольшим. И все же мы пока не вмешиваемся в эти процессы. Пока научно и этически эти вопросы не будут решены, нам нельзя двигаться дальше, - подчеркнул Локшин.

По его словам, в медицине нельзя, особенно в отношении человека, предпринимать действия, последствия от которых неизвестны, так как природа не терпит грубого вмешательства.

В ЭКО ничего искусственного нет

В Международный клинический центр репродуктологии PERSONA приходят супружеские пары, которые имеют проблемы с деторождением и вынашиванием беременности. Они проходят обследование у опытных специалистов и получают рекомендации по лечению. В период беременности за ними ведется динамической наблюдение и даются рекомендации.

Врачи здесь работают особые. Он должны быть блестящими акушерами-гинекологами, знающими УЗИ, молекулярную биологию, знают английский. Таких, к сожалению, почти нигде не готовят. Поэтому мы на своей базе готовим специалистов, пишем узкоспециализированные книги, проводим международные встречи и конференции, а также очень тесно общаемся с коллегами из-за рубежа. Пациентам и вообще всем казахстанцам нужно понять, что мы не делаем ничего противоестественного. Искусственного ничего нет, и мы ни в коей мере не вмешиваемся в процесс, - подчеркнул Вячеслав Локшин.

По его словам, задача клиники - провести на хорошем уровне ту тонкую работу, за которую ответственны врачи.

Мы назвали клинику PERSONA, потому что являемся приверженцами персонифицированного подхода. Не может быть одной схемы и стандарта лечения для всех. А это проходит только с опытом, - заключил он.

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