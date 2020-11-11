"Запрещать нельзя использовать". Ожидать ли запятой в вопросе геологоразведки на Балхаше

В СМИ появилась информация о том, как экозащитники отвели очередную угрозу от озера Балхаш.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, как экозащитники отвели очередную угрозу от озера Балхаш. Редакция zakon.kz решила провести свое расследование и разобраться в ситуации.



В июне 2020 года компания "Тау-Кен Самрук" получила 5 государственных лицензий (выдают МИИР и министерство экологии) на проведение геологоразведочных работ в 4-х регионах Казахстана, в том числе в Балхашском районе Алматинской области. Сумма инвестиций по Контрактным обязательствам (в соответствии с Кодексом "О недрах") - порядка 40 млн долл. Однако, разрешение на работу компании не дал акимат Алматинской области. Официальная причина отказа - "возможное опасное воздействие на окружающую среду".

Мы совместно с нашим партнером "Казахстан Фортескью" получили лицензии на проведение геологоразведочных работ площадью 18 тыс. кв. км в четырех областях страны. Данные лицензии были выданы согласно законодательству уполномоченным органом – мининдустрии. При этом лицензии в дельте реки Или полностью расположены на территории особо охраняемой природной зоны. Хотелось бы понять, если это является природоохранной зоной, где нельзя проводить геологоразведочные работы, то почему данная лицензия была нам выдана МИИР при согласовании минэкологии? На данный момент компанией потрачены значительные средства на данные лицензии, выплачен подписной бонус, арендные платежи на землепользование, разработку плана оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Общая сумма затрат компании совместно инвесторами составляет 31 млн тенге, – прокомментировал ситуацию главный директор по развитию бизнеса "Тау-Кен Самрук" Нариман Абсаметов.

Стоит отметить, вопрос геологоразведочных работ обсуждался на общественных слушаниях, где представители Балхаш-Илийской инспекции несколько раз напоминали, - "геологоразведка и бурение могут загрязнить поверхностные и подземные воды, которые доставляются в Балхаш и могут использоваться для питья".

Хозяйственная деятельность в водоохранных зонах запрещена, в любой момент вода может разлиться и затопить скважины, пробуренные в ходе геологоразведки, кроме того, геологоразведку планируется проводить в природоохранной зоне, что противоречит всякой логике, - обращали внимание инспекторы.

Аргументы Балхаш-Илийской инспекции волне логичны и обоснованы, если бы не одно "но". Если посмотреть интерактивную карту Комитета геологии и недропользования (https://gis.geology.gov.kz/geo/) участок компании "Тау-Кен Самрук" находится намного дальше от береговой линии озера, чем участок АО "Казгеология". Но инспекцию и акимат влияние на экологию от действий этой компании почему-то не интересует.

Второй функционал, является компанией, у которой есть свои партии, буровое оборудование, занимается непосредственно геологоразведкой. Причем второе направление очень важно с точки зрения развития геологоразведки, увеличения изученности нашей страны, – отмечал в одном из интервью министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Но, возможно все дело в том, с кем работает АО "Казгеология"? Не так давно, руководитель Министерства экологии, геологии и природных ресурсов объяснял журналистам, что госкомпания в первую очередь является партнером для инвесторов, так как имеет право "первой ночи" разведки месторождений с вхождением 25%. Остальные 75% финансируются со стороны частных инвесторов, а именно корпорации "Казахмыс". Разведку ведет дочерняя компания ТОО "Kazakhmys Barlau", где генеральным директором является экс-председатель Казгеологии Галым Нуржанов, а советником Акбатыр Надырбаев бывший председатель Комитета геологии и недропользования.

В 2019 году было объявлено, - ТОО "Kazakhmys Barlau" уже приступило к реализации геологоразведочных проектов в районе основных градообразующих предприятий корпорации "Казахмыс" вблизи моногородов Балхаш, Жезказган и Сатпаев. Работы ведутся на 11 объектах, из них 7 — на новых проектах, 4 — на действующих проектах корпорации. Общая сумма финансирования проектов составляет порядка 4 млрд тенге. В 2019 году компания запланировала выполнение буровых работ общим объемом около 65 тыс. погонных метров, геофизических исследований объемом около 1 тыс. погонных километров, горных работ объемом 26 тыс. кубических метров, проведение лабораторных работ по 70 тыс. проб. (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31956406#pos=15;208)

Обещать не значит…

В АО "Тау-Кен Самрук" на основании приоритетного права в соответствии с Кодексом "О недрах и недропользовании" получило пять лицензий на разведку твердых полезных ископаемых, расположенных в Алматинской области. Лицензии на геологоразведку были выданы Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана (МИИР) при согласовании с Минэкологии.

В АО отмечали, что даже если в компании откажутся от дальнейших разведочных и добычных работ после аэрогравиразведки, результаты будут иметь огромное фундаментальное и прикладное значение для отечественной геологии и в целом повысят степень изученности земли республики.

Кроме того, проведение проектируемых геологоразведочных работ не предусматривает загрязнения и истощения подземных и поверхностных вод района, следовательно, не окажет отрицательного влияния на них и тем более не приведет к осушению озера Балхаш. В ходе проведения геологоразведочных работ не предусмотрена и вырубка или уничтожение деревьев и кустарников.

Таким образом, учитывая незначительные объемы земляных работ, с последующей рекультивацией участка, и при соблюдении природоохранных мероприятий можно говорить о незначительной степени воздействия проектируемых работ на земляные ресурсы, при котором природная среда полностью восстанавливается, - говорилось заключении воздействия на почвенные ресурсы.

Позже, несмотря на оценку воздействия на окружающую среду, растительный и животный мир в предоставлении экологического разрешения на проведение геологоразведочных работ на территории проекта было отказано.

В ответе территориального подразделения Министерства экологии, геологии и природных ресурсов - Управления экологии Алматинской области, регион имеет особый экологический статус, и деятельность недропользователей на всей территории запрещена.

В самом же центральном госоргане МИИР на отказ местного госоргана отвечают весьма парадоксальным объяснением, что проведение операций по недропользованию на территории земель водного фонда запрещается, но выдача лицензий на геологоразведочные работы разрешается.

Получается, что профильное министерство одной рукой дает согласие, а второй - закрывает его. Всем известно, что геологоразведка – область инвестиционных вложений с высокой степенью риска, требующая больших финансовых, технических и технологических ресурсов.

Общая сумма затрат компании совместно инвесторами составляет 31 млн тенге. В случае отказа от проведения работ компанией будет подниматься вопрос по возмещению данных средств, поскольку, если лицензия выдана с нарушением законодательства, кто-то должен нести за это ответственность, - сообщил главный директор по развитию бизнеса "Тау-Кен Самрук" Нариман Абсаметов

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