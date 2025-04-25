В озере Балхаш вырос уровень воды

За год уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 см, сообщает Zakon.kz.

С начала 2025 года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды, передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

"Это оказывает положительное влияние на экологическую обстановку региона и дельты реки Или", – говорится в сообщении.

Наполнение Капшагайского водохранилища позволит успешно провести поливной период в Акдалинском и Шенгельдинском массивах орошения. Объем воды в озере Балхаш зависит от трансграничной реки Или. Сток реки регулируется Капшагайским водохранилищем.

Всего в этом году из водохранилища в Балхаш планируется направить 12 млрд кубометров воды.

Недавно в стране утверждены правила формирования тарифов для монополистов, подающих воду по каналам.