Лже-судья попала на скамью подсудимых в Алматы

Незаконными актами гражданка лишала водительских прав, оправдывала за уголовные правонарушения, взыскивала суммы задолженности, назначала лишение свободы, получая за это деньги.

В районном суде №2 Бостандыкского района города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении лже-арбитра, сообщает zakon.kz.

Гражданка А. в 2018 году создала и зарегистрировала товарищество под названием "Арбитражный суд Әділет", затем "Международный арбитражный суд Әділет" и "Международный арбитраж "ЕАЕВ". После чего от их имени выносила решения по гражданским, уголовным, административным делам. Разумеется, никаких законных полномочий на это у нее не было.

Незаконными актами гражданка лишала водительских прав, оправдывала за уголовные правонарушения, взыскивала суммы задолженности, назначала лишение свободы, получая за это деньги. Ущерб потерпевшим составил более 2 млн тенге.

Приговором суда она признана виновной в совершении мошенничества и ей назначено 3 года лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы Бостандыкского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Справочно: Арбитраж не имеет отношения к государственным судам. Арбитраж – рассматривает гражданские споры между физическими и юридическими лицами, которые прописали данный пункт в договоре.

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