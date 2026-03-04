Севший пьяным за руль казахстанец в суде доказал, что его лишили прав и арестовали незаконно

Казахстанец через суд доказал, что его незаконно лишили свободы и водительских прав за пьяное вождение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Костанайского областного суда 4 марта 2026 года, постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная мужчина был признан виновным в пьяном вождении и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Дело дошло до апелляционной инстанции.

"По результатам апелляционного рассмотрения установлено, что перемещение транспортного средства водителем было осуществлено в рамках исполнения распоряжения сотрудников полиции. При этом из материалов дела усматривается, что сотрудники полиции понимали наличие у него признаков алкогольного опьянения и, тем не менее, потребовали переставить автомобиль", – сообщили в суде.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в этой истории водитель исполнял обязательное распоряжение должностного лица.

"В соответствии со статьей 39 КоАП не является административным правонарушением деяние, совершенное во исполнение обязательного приказа или распоряжения. В связи с этим в действиях мужчины отсутствует состав административного правонарушения", – пояснили в суде.

Постановление суда первой инстанции отменили, производство по делу прекратили за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление вступило в законную силу.

