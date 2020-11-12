"Пошел дым, началась паника": о столкновении самолета с птицами рассказали очевидцы

Пассажиры рейса Атырау-Нур-Султан едва не погибли из-за столкновения самолета со стаей птиц

115 пассажиров рейса Атырау-Нур-Султан едва не погибли из-за столкновения самолета со стаей птиц, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.

Пернатые врезались в борт авиакомпании "Scat". Турбины заискрили, судно начало трясти, в салоне поднялась паника, рассказали очевидцы. К счастью, трагедии удалось избежать. То, что пилот благополучно посадил Боинг, уже назвали "чудом над Атырау".

Самолет вылетел из аэропорта Атырау в 10 вечера. Через несколько минут, когда воздушное судно набирало высоту, путь ему преградила стая крупных птиц - то ли гусей, то ли уток. Эта встреча обернулась ужасом, рассказали после посадки потрясенные пассажиры.

Пошел дым, из турбины искры пошли. Самолет начало трясти, началась паника, еле люди успокоились, и мы еле приземлились. Мы там молились, - поделился пассажир рейса Айбек Айтанов.

Пилоты экстренно посадили самолет. Никто из 115 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Но из-за сорванного полета спасенные столкнулись с неудобствами на земле.

Вообще не готовы они к чрезвычайной ситуации, готовность должна быть, вода, еда должна быть, какая-то первая помощь. Они сели и ничего не знают. Сказали, что мы должны сейчас гостиницу найти, а кто будет оплачивать? - подчеркнула пассажир рейса Жанар Джаксыманова.

В авиакомпании же заверили, что пассажиров обеспечили напитками, вернули стоимость билетов, а иногородним предоставили места в гостинице. Тем временем, специалисты проверили двигатели самолета. Видно, что детали силового агрегата помяты, вокруг перья птиц. Столкновение с пернатыми в полете может быть фатальным, и остается актуальной проблемой, заявил авиаперевозчик.

Проблемы с птицами, с которыми не происходит сегодня, к сожалению, никакой борьбы, весьма актуальна. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Карпович Ивана и всего экипажа, посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании "SCAT" Виктория Старожилова.

Командира самолета Ивана Карповича представят к награде, сообщили в авиакомпании.

Случай в аэропорту Атырау еще предстоит проанализировать специалистам. Сейчас эксперты оценивают степень повреждения Boingа-737, который и столкнулся со стаей птиц. Разгоном пернатых вредителей в аэропортах занимается специальная орнитологическая служба. В воздушной гавани Атырау инцидент пока никак не комментируют.

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