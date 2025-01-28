Вылетевший из Уральска в Астану самолет столкнулся с птицами
Фото: pexels
26 января 2025 года во время вылета рейса авиакомпании FlyArystan по маршруту Уральск – Астана произошло столкновение со стаей птиц в аэропорту Уральска, сообщает Zakon.kz.
Об авиаинциденте в авиакомпании сообщили сегодня, 28 января.
"В связи с отсутствием отклонений в работе систем и двигателей самолета экипаж продолжил полет и произвел посадку в аэропорту Астаны в штатном режиме. По прибытию были обнаружены множественные повреждения самолета, включая лопатки компрессора в левом двигателе и участки фюзеляжа, а также останки птиц, в том числе внутри двигателя", – сказано в сообщении.
Фото: Эйр Астана
Эти образцы будут направлены на ДНК-тестирование для определения видовой принадлежности птиц с целью предотвращения подобных происшествий в аэропорту Уральска.
25 января самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в российском селе Нелькан Хабаровского края и въехал в кусты. По предварительным данным, у него случился отказ двигателя.
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