Вылетевший из Уральска в Астану самолет столкнулся с птицами

26 января 2025 года во время вылета рейса авиакомпании FlyArystan по маршруту Уральск – Астана произошло столкновение со стаей птиц в аэропорту Уральска, сообщает Zakon.kz.

Об авиаинциденте в авиакомпании сообщили сегодня, 28 января.

"В связи с отсутствием отклонений в работе систем и двигателей самолета экипаж продолжил полет и произвел посадку в аэропорту Астаны в штатном режиме. По прибытию были обнаружены множественные повреждения самолета, включая лопатки компрессора в левом двигателе и участки фюзеляжа, а также останки птиц, в том числе внутри двигателя", – сказано в сообщении.

Фото: Эйр Астана

Эти образцы будут направлены на ДНК-тестирование для определения видовой принадлежности птиц с целью предотвращения подобных происшествий в аэропорту Уральска.

25 января самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в российском селе Нелькан Хабаровского края и въехал в кусты. По предварительным данным, у него случился отказ двигателя.