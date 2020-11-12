Интерпол подключат к поиску организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард"

С заявлениями обратились более 17 тысяч граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд тенге.

Розыском двух организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард", которые на сегодняшний день скрываются за пределами Казахстана, займется созданная специально следственно-оперативная группа совместно с Интерполом, сообщил на брифинге начальник Следственного департамента Санжар Адилов, передает корреспондент zakon.kz.

Завершено расследование уголовного дела в отношение организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард", в свое время вызвавшей широкий общественный резонанс населения. С заявлениями обратились более 17 тысяч граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд тенге, — сообщил Адилов.

В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 51 человек.

Установлено, что организаторами данной компании являются уроженцы Актюбинской области. Все они установлены и привлечены к уголовной ответственности. Один из основных на сегодня находится под стражей, двое других изначальное не задержаны, скрываются за пределами Казахстана. Сейчас совместно с Интерполом направлены международные поручения, создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается именно розыском и задержанием подозреваемых лиц скрывшихся и находящихся в других странах, — объяснил глава следственного департамента.

По его словам, у подозреваемых изъято свыше 70 млн тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест.

В частности 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс кафе-бильярдная. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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