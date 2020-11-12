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Интерпол подключат к поиску организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард"

С заявлениями обратились более 17 тысяч граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд тенге.

Фото : baigenews.kz12 ноября 2020, 11:58

Розыском двух организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард", которые на сегодняшний день скрываются за пределами Казахстана, займется созданная специально следственно-оперативная группа совместно с Интерполом, сообщил на брифинге начальник Следственного департамента Санжар Адилов, передает корреспондент zakon.kz.

Завершено расследование уголовного дела в отношение организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард", в свое время вызвавшей широкий общественный резонанс населения. С заявлениями обратились более 17 тысяч граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд тенге, — сообщил Адилов.

В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 51 человек.

Установлено, что организаторами данной компании являются уроженцы Актюбинской области. Все они установлены и привлечены к уголовной ответственности. Один из основных на сегодня находится под стражей, двое других изначальное не задержаны, скрываются за пределами Казахстана. Сейчас совместно с Интерполом направлены международные поручения, создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается именно розыском и задержанием подозреваемых лиц скрывшихся и находящихся в других странах, — объяснил глава следственного департамента.

По его словам, у подозреваемых изъято свыше 70 млн тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест.

В частности 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, 1 комплекс кафе-бильярдная. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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