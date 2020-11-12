В Казгидромете рассказали, когда в Алматы выпадет снег

В южном мегаполисе весьма теплая для ноября погода.

В РГП "Казгидромет" рассказали, когда алматинцам ждать снег, передает zakon.kz.

Стоит отметить, что в южной столице весьма теплая для ноября погода. Однако первые зимние осадки, согласно прогнозам, выпадут завтра, 13 ноября.

В связи с обострением фронтальных разделов в Алматинской области и Алматы 13, 14 и 15 ноября ожидаются, местами сильные, - рассказал синоптик Даулет Кисибаев.

В Алматы завтра ожидаются дожди с переходом в мокрый снег. Температурный фон на все трое суток будет держаться в пределах 0,-5° ночью и 0,+5° днем.

Ранее власти города заявили о том, что все дорожные службы готовы к наступлению зимы и очистке дорог. В работе будут более 2300 улиц, более 1300 км тротуаров.

Готовы тысяча единиц техники, также есть договоренность с частными компаниями, которые выделят дополнительную технику при необходимости.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!