Алматы вновь заваливает снегом
Отметим, что алматинцев ранее предупредили о резком ухудшении погоды и попросили уменьшить скорость на дорогах и осторожно передвигаться по тротуарам.
Снег в мегаполисе пошел после 16:00 14 марта и, согласно прогнозу "Казгидромета", будет идти до 4:00 15 марта.
А по городу тем временем уже наблюдаются пробки.
По данным из приложения "2ГИС" (электронный справочник с картами городов), пробки в Алматы оцениваются в 8 баллов.
Фото: Zakon.kz
В ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" проинформировали, что 15 марта ночью и утром в городе ожидаются сильный снег, туман и гололед. В связи с этим ведомство призвало автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
Также в департаменте автовладельцам рекомендовали не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями, а пешеходам напомнили правила поведения при гололеде:
- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и наезду на пешеходов;
- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону);
- всегда смотрите перед собой под ноги;
- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
А синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшие трое суток:
- 15 марта – переменная облачность, ночью и утром снег, временами сильный, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью –6-8°С, днем 0+2°С;
- 16 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +3+5°С;
- 17 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью –3-5°С, днем +7+9°С.
Материал по теме
В Алматы с вечера 12 марта 2024 года пошел дождь с переходом в мокрый снег, из-за чего утром 13 марта горожане и гости южной столицы проснулись в заснеженном городе. Осадки прекратились во второй половине дня.