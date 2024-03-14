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Алматы вновь заваливает снегом

Алматы вновь заваливает снегом, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 16:51 Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
Погода не перестает удивлять жителей и гостей Алматы. Несмотря на то, что с утра 14 марта 2024 года в южной столице наблюдалась по-весеннему теплая погода, во второй половине дня начался снегопад, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что алматинцев ранее предупредили о резком ухудшении погоды и попросили уменьшить скорость на дорогах и осторожно передвигаться по тротуарам.

Снег в мегаполисе пошел после 16:00 14 марта и, согласно прогнозу "Казгидромета", будет идти до 4:00 15 марта.

А по городу тем временем уже наблюдаются пробки.

По данным из приложения "2ГИС" (электронный справочник с картами городов), пробки в Алматы оцениваются в 8 баллов.

Алматы вновь заваливает снегом, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 16:51

Фото: Zakon.kz

В ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" проинформировали, что 15 марта ночью и утром в городе ожидаются сильный снег, туман и гололед. В связи с этим ведомство призвало автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Также в департаменте автовладельцам рекомендовали не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями, а пешеходам напомнили правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и наезду на пешеходов;
  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону);
  • всегда смотрите перед собой под ноги;
  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

А синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы в ближайшие трое суток:

  • 15 марта – переменная облачность, ночью и утром снег, временами сильный, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью –6-8°С, днем 0+2°С;
  • 16 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +3+5°С;
  • 17 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью –3-5°С, днем +7+9°С.

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В Алматы с вечера 12 марта 2024 года пошел дождь с переходом в мокрый снег, из-за чего утром 13 марта горожане и гости южной столицы проснулись в заснеженном городе. Осадки прекратились во второй половине дня.

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